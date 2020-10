Bax Catanduva Leva a Melhor e Fatura 3ª Colocação na Copa São Paulo

A equipe Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva levou a melhor e faturou a terceira colocação na Copa São Paulo Guaraná Poty de Basquete Feminino Adulto. O placar da partida contra Apagebask/Guarulhos foi elástico: 90 a 52. A superioridade das donas da casa pode ser vista durante todo o jogo, realizado na tarde de domingo, 11 de Outubro, no Ginásio Municipal Anuar Pachá.

A equipe do técnico Cesamar Fernandes de Miranda não pode contar com a ala Joice Coelho, que sofreu uma torção no joelho na partida do dia anterior, contra o Basketball Santo André/Apaba. Além disso, ainda no segundo quarto, outra baixa: a pivô Lorraine foi atingida na costela, em uma disputa de bola, e teve que deixar a quadra, desfalcando também o time. Porém, as atletas não se abateram e mantiveram forte a marcação, as jogadas rápidas de transição.

“Sensação de dever cumprido. A Copa São Paulo foi o retorno do basquete após a pandemia. Então, estamos felizes com o resultado”, afirma o técnico.

Segundo ele, as atletas vêm de duas partidas consecutivas, sendo que o da semifinal foi o mais difícil. O deste domingo foi bastante exaustivo no começo, corrido, pegado. Porém, no final, as jogadoras catanduvenses conseguiram ampliar o placar.

“Infelizmente, as lesões prejudicaram, porque a equipe não conta com peças de reposição atualmente. A ala Joice estava quase acertando sua permanência. Mas como perdermos alguns patrocinadores, ela acabou recebendo uma oferta melhor e vai jogar pelo time de Itu”, comenta Cesamar.

A armadora e gestora do Bax Catanduva, Natália Burian, conta que o terceiro lugar é bastante gratificante, principalmente, depois do tempo de parada provocado pela pandemia da Covid-19. “Nossa equipe está no caminho certo, subindo um degrau por vez. A Copa São Paulo serviu como preparação para o Campeonato Paulista Essa vitória coroou um trabalho que foi muito bem feito”, salienta.

A cestinha da partida foi a ala-armadora Thaíssa (20 pontos), seguida pela armadora Larissa (19 pontos). Pelo lado de Guarulhos, a maior pontuadora foi Maiara Dias, com 19 pontos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local