BAX Catanduva Lança Campanha Para Arrecadação de Alimentos “Arremesso Solidário”

O Bax Catanduva lançou uma campanha para arrecadação de alimentos. Intitulado “Arremesso Solidário”, o movimento tem o objetivo de montar cestas básicas para ajudar famílias carentes de Catanduva, principalmente neste momento de pandemia, quando a vulnerabilidade só aumenta. De acordo com a dirigente do Bax, Natália Burian, os bairros para entrega das cestas básicas serão definidos. “É nossa forma de contribuir socialmente com a comunidade nesse momento tão delicado. Precisamos ter mais empatia com o próximo. Esse é o momento certo”, diz.

Para participar dessa grande ação de solidariedade, os interessados têm até o dia 31 de julho para doar alimentos não-perecíveis. O ponto de arrecadação será a Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo (Smelt) de Catanduva, das 8 às 10:30 e das 14 às 16:30.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

