Bax Catanduva Joga na Segunda-Feira em Busca da Vitória Contra Vera Cruz Campinas

Em um jogo emocionante e decidido nos últimos minutos, o Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva perdeu por 75 a 72 para o Ituano Basquete, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista de Basquete Feminino da Divisão Especial, na noite de quinta-feira, 05 de novembro.

A equipe catanduvense se mostrou um forte adversário e deu trabalho para o rubro-negro: abriu o placar, venceu dois quartos e se manteve na liderança por mais de 31 minutos. A virada que garantiria a vitória do Ituano ocorreu apenas no último minuto de jogo. Para o técnico Cesamar Fernandes de Miranda, o jogo foi equilibrado e bem disputado.

“Conseguimos fazer um jogo de igual para igual contra a equipe de Itu, que é uma das favoritas ao título do campeonato. Acertamos muito bem a defesa e mantivemos o ataque bem equilibrado. Conseguimos manter o jogo sobre controle durante muito tempo. Mas no final, no último quarto, perdemos três jogadoras que atingiram o limite de cinco faltas. Então, a equipe não soube administrar o placar. Uma pena porque foi um excelente jogo”, analisa o treinador.

Segundo ele, suas comandadas se dedicaram muito, deram o máximo que podiam. Porém, quando se analisa o adversário, é perceptível notar que o Ituano tem mais peças de reposição. “A equipe está de parabéns porque foi empenhada e pela forma como se comportou”, afirma.

A cestinha da partida foi a armadora Larissa Carneiro, com 23 pontos.

O próximo compromisso do Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva é na segunda-feira, 09 de novembro, às 19 horas, contra o Vera Cruz Campinas, no Ginásio Municipal Anuar Pachá.

“Ontem, as jogadoras estavam de folga. Hoje, os treinamentos serão retomados, visando o jogo de segunda. Enfrentaremos uma equipe muito forte, mas temos apresentado um bom basquete. Se tivermos mais controle e diminuir excesso de falta, teremos um bom jogo, pois nosso time está crescendo”, diz Cesamar.

Quanto à classificação para segunda fase, ele afirma que a situação está mais difícil com a segunda derrota. “Temos um confronto difícil contra Campinas, em casa, e encerramos o primeiro turno, em Sorocaba, contra o Pró-Esporte. Precisamos ganhar pelo menos um jogo para pensar na classificação. Ou ganhar os dois jogos para nos classificarmos, sem pensar em outras combinações de placar”, explica.

Porém, se as duas vitórias não vierem, a equipe catanduvense vai depender do cruzamento de resultados saber se avança ou não para o segundo turno.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local