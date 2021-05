Bax Catanduva é Superior, Mas Perde Nos Minutos Finais Para o Sampaio

AAEC/Tietê/Bax Catanduva se manteve equilibrado até os minutos finais do terceiro quarto da partida contra o Sampaio Basquete, domingo, 09 de maio, jogando na casa do adversário. Porém, a equipe adversária reuniu forças e as catanduvenses se abalaram emocionalmente, perdendo a partida por 63 a 56.

O jogo começou equilibrado. Aos poucos, a armadora Beatriz e a ala-armadora Thaissa, entrosadas, foram ditando o ritmo catanduvense. No final do primeiro tempo, Catanduva vencia por quatro pontos de diferença.

Na volta dos vestiários, o time maranhense veio diferente. Com mais garra e atacando mais. As comandadas do técnico Cesamar Fernandes ainda conseguiram apertas na defesa, mas sofreram uma ‘pane’ e viram as adversárias empatarem e virarem a partida.

Para a armadora Beatriz, embora a partida tenha sido bastante disputada, o time catanduvense cometeu muitas falhas e perdeu rebotes importantes, deixando o Sampaio Basquete gostar e crescer na partida.

“Jogo a jogo, temos mostrado que estamos evoluindo como grupo. Viemos de uma vitória importante e fizemos bons jogos também, com derrotas que foram nos detalhes, assim como hoje. Para o segundo turno, a gente vai continuar se preparando melhor e evoluir ainda mais, com certeza”, analisa.

Quem também analisou a partida foi o técnico Cesamar Fernandes. Ele afirma que a equipe entrou mais ligada contra o Sampaio Basquete em relação ao jogo contra o Santo André/Apaba, na sexta-feira, 07 de maio (quando perdeu por 80 a 50). Porém, no final do terceiro quarto, houve uma ‘pane’.

“O ataque parou de fazer cesta, dando abertura para o adversário encostar e virar o placar. No último quarto, total desequilíbrio e deixou o adversário abrir. Erramos bolas muito fáceis. Nosso ataque parou”, explica o treinador.

A principal falha, de acordo com ele, foram os fundamentos. Houve baixo aproveitamento também na linha de lances livres. Thaissa foi a cestinha da partida, ao lado de Érika Leite (Sampaio Basquete), com 24 pontos. Ela ainda somou oito rebotes.

A armadora Beatriz marcou 15 pontos (08 rebotes e 02 assistências) e a ala-pivô Nicolle pontuou 11 vezes. “No segundo turno, espero uma evolução melhor da equipe, com bons resultados. Fisicamente, as atletas estão bem, correndo, marcando. Mas precisa melhorar a eficiência. Se analisarmos os quatro primeiros jogos, os mesmos foram equilibrados. Atingimos nosso ápice contra o Rio de Janeiro. Precisamos trabalhar a autoconfiança”, revela.

Além disso, ele adianta a necessidade de trabalhar e melhorar os fundamentos para mais aproveitamento nas finalizações. “Estamos errando bolas fáceis, perdendo bolas de forma ingênua, precipitando as finalizações”, cita.

No segundo turno da Liga de Basquete Feminino (LBF), Catanduva disputará cinco jogos em casa e a obrigação é de vencer, pelo menos, três e conseguir uma vitória fora para garantir uma boa classificação para o playoff. Atualmente, a equipe está na sétima colocação.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local