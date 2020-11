Bax Catanduva é Derrotado em Partida Contra Campinas, mas Busca Classificação

A equipe Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva somou sua terceira derrota no Campeonato Paulista Feminino de Basquete Divisão Especial, na noite de segunda-feira, 09/11, ao perder por 67 a 51 para o Vera Cruz Campinas, no Ginásio Anuar Pachá, em Catanduva. O primeiro quarto da partida teve início com os dois times bastante concentrados e acelerados. Catanduva empreendeu velocidade nas jogadas de ataque, com transição rápida. E colocou o adversário para correr. Além disso, a defesa esteve ligada nas ações ofensivas de Campinas e também nos rebotes. Logo, as comandadas por Cesamar Fernandes de Miranda abriram dois pontos. Em seguida, viram as adversárias calibrarem a mão na hora dos lances e passar à frente no placar. Com muitos erros na hora de converter as cestas, a distância entre a pontuação das duas equipes foi ficando maior e foi aí que o técnico catanduvense pediu tempo. Depois do ‘puxão de orelha’, Catanduva voltou mais ofensiva, diminuiu a vantagem, terminando primeiro quarto em 18 a 13 para as adversárias.

Segundo, terceiro e quarto quartos seguiram o ritmo de ofensividade. As jogadoras catanduvenses tinham agilidade nas jogadas e uma defesa – principalmente, individual – forte, mas ainda cometiam erros de finalização de jogadas. Aliás, a atuação da defesa foi destaca pelo técnico Cesamar. Ele afirma que a marcação individual foi bastante forte, embora a equipe tenha perdido rebotes defensivos, o que já era esperado, uma vez que o time é mais baixo.

“Brigamos muito, marcamos muito. Demos trabalho. A defesa foi boa. Vacilamos um pouco no final. Para um time que está habituado, em média, a fazer 80, 90 pontos por jogo, que tem quatro jogadoras de seleção brasileira, nós fomos bem”, avalia.

Porém, segundo ele, o ataque pecou nas finalizações. “Não sei se é emocional ou falta de treino. Estamos criando oportunidades, chegando até o garrafão, embaixo da cesta, mas erramos em bolas, teoricamente, fáceis; mas são fáceis para quem está de fora. Dentro de quadra é outra realidade”, destaca o técnico.

Cesamar comenta que a classificação de Catanduva para as semifinais da competição dependem de outros resultados. “Continuamos em quarto lugar porque ganhamos do Basketball Santo André/Apaba; a equipe fez menos jogos que Catanduva. A partida entre SESI/Araraquara e Santo André é o jogo chave pra gente. Precisamos ganhar do Pró-Esporte/Sorocaba e torcer por um tropeço de Santo André contra Araraquara e Campinas”, explica.

O importante, para ele, é fazer o dever de casa dentro de quadra. O jogo contra o Pró-Esporte/Sorocaba é o último e a vantagem é já chegar sabendo se tem ou não chance de classificação. “Algumas jogadoras estão lesionadas e reclamando há algum tempo. Vamos diminuir a intensidade dos treinos nessa semana, trabalhando fundamentos, definição”, encerra.

O destaque da partida foi a ala-armadora Thaissa: a mais eficiente com 17 pontos (cestinha do jogo), 11 rebotes e três assistências.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local