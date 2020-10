Bax Catanduva Disputa Vaga Pela Final no Próximo Sábado

A Final Four da Copa São Paulo de Basquete Feminino acontece neste final de semana. A semifinal será disputada no sábado, dia 10, e a final no domingo, dia 11. As partidas serão todas no Ginásio Municipal Anuar Pachá, em Catanduva, sem a presença de torcedores. A Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva entra em quadra no sábado, às 18 horas, e disputa a vaga para a final contra Basketball Santo André/Apaba. Mais cedo, às 15h30, Vera Cruz/Campinas e Apagebask/Guarulhos se enfrentam para ver quem será o outro finalista da competição.

O técnico da equipe catanduvense, Cesamar Fernandes, espera um grande jogo, já que a equipe do ABC Paulista, além da tradição no basquete, tem jogadoras experientes, de nível internacional e de Seleção Brasileira. “Assisti à partida de Santo André contra Campinas e percebi que, talvez, fisicamente, não estejam 100%. E devemos tirar proveito disso”, explica.

Com todo o elenco testado para a Covid-19 e liberado, os treinos foram intensificados na parte coletiva, que foi a principal dificuldade percebida pelo treinador na partida da fase classificatória, contra Guarulhos, no dia 27 de setembro. “Fisicamente, as jogadoras deram uma boa resposta em quadra, o que mostra que o trabalho está sendo bem feito”, salienta.

Durante esta semana, Cesamar tem procurado corrigir suas comandadas com relação às dificuldades nas movimentações de ataque, nas jogadas, posicionamentos, transições. A partida entre Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva e Basketball Santo André/Apaba, no sábado, às 18 horas, terá a transmissão pela BandSports (canal de televisão brasileiro de esportes via televisão por assinatura do Grupo Bandeirantes de Comunicação) e GCS Sports (Youtube).

No domingo, às 18 horas, a disputada pelo título da Copa São Paulo de Basquete Feminino também terá a transmissão pela BandSports e pelo canal GCS Sports.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local