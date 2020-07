Bax Catanduva Comemora Finalização da Quadra e Aguarda Início das Competições

A diretoria da Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva está radiante com o término da montagem da quadra. Os trabalhos se concentram agora para finalizar a colocação dos adesivos dos patrocinadores no piso. O piso em questão é de madeira e estava instalado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, aonde foi utilizado em competições internacionais. Era exigência para disputa da Liga de Basquete Feminino (LBF), porém, sem as contrapartidas, a equipe catanduvense cancelou sua participação. Além disso, com a pandemia do coronavírus, o torneio foi cancelado.

Segundo a presidente do Bax, Natália Burian, a quadra é a ‘cereja do bolo’ e a montagem demorou mais que o previsto justamente em virtude da Covid-19. “Essa quadra era a que faltava no nosso projeto. Estamos muito felizes, uma vez que conseguimos mais uma vez a aprovação da Lei do Incentivo ao Esporte. Tudo veio para somar”, salientou.

A montagem foi realizada pela Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo de Catanduva e demorou dez dias. A colocação dos adesivos é feita pela Sinal Catanduva (patrocinadora da equipe) em parceria com a Prefeitura. “Quando a quadra chegou, ainda faltaram algumas placas. Assim que chegaram, os funcionários da Prefeitura começaram a montar. Foi algo bastante cauteloso, porque é um trabalho detalhado e delicado. O cenário da pandemia também atrapalhou um pouco. Até sábado, acreditamos que a quadra esteja 100% finalizada, já com todos os adesivos”, ressaltou.

A Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva já confirmou sua participação na Copa São Paulo de Basquete Feminino, competição que segue com planejamento detalhado. “A Federação (Paulista de Basquete – FPB) está tomando todos os cuidados necessários para que esse torneio aconteça. Na próxima semana, deve acontecer uma reunião para discutir o assunto. A Copa São Paulo deve contar com a participação de seis equipes”, explicou a dirigente e vice-presidente da Federação.

O time de basquete catanduvense também foi convidado para participar de uma competição em Itu, organizada pela equipe local, para acontecer em dois finais de semana. A diretoria avalia o convite. “Mesmo em meio ao caos que estamos vivendo, tudo que está acontecendo com o Bax Catanduva, os convites para competições, a finalização da quadra, dá um ânimo especial. Só temos a agradecer aos nossos patrocinadores e também ao senhor José Medalha, à Simone Bighetti, ao senhor Marino Manella e Prefeitura de Catanduva, a prefeita Marta e a secretária de Esportes, Maria Rita por acreditarem no projeto. Que venham a Copa São Paulo e o Campeonato Paulista. Essa quadra será palco de grandes alegrias”, finalizou Natália.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

