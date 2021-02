Bax Catanduva Anuncia Contratação da Ala-pivô Fernanda Sena Para LBF 2021

A ala-pivô Fernanda Sena é o novo reforço do Bax Catanduva para a disputa da Liga de Basquete Feminino (LBF) 2021. Natural de Santos, a jogadora tem 26 anos e 1,84 metros de altura. Em sua primeira passagem pelo time da Cidade-Feitiço, Fernanda afirma estar feliz pelo convite recebido.

“Eu fiquei muito feliz quando recebi o convite para jogar no time de Catanduva, e espero poder agregar e ajudar o time da melhor forma, jogando coletivamente e encaixar no jogo do nosso técnico Cesamar (Fernanda de Miranda, técnico do Bax Catanduva)”, comenta a atleta, que falou também sobre sua alta expectativa, uma vez que o elenco do Bax demonstra toda sua garra e determinação nos jogos disputados.

Os pontos mais fortes de Fernanda são as infiltrações e os chutes de três pontos; características que podem fazer a diferença no placar final das partidas. A ala-pivô teve sua última passagem pelo basquete paulista em 2018, quando disputou o Campeonato Paulista de Basquete Feminino pelo Pró-Esporte/Sorocaba. No ano seguinte, ela disputou o Campeonato Paranaense, o Nacional e os Jogos Abertos do Interior pelo Novo Basquete Ponta Grossa (NBPG).

“Em 2019, renovei meu contrato e ficaria no Paraná. Porém, com a pandemia, acabei não jogando”, finaliza.

O elenco catanduvense conta Thaissa, Lorraine, Lauene, Mariana, Beatriz, Jenyff, Natália, Chirinda e Lissandra. Novos reforços devem ser anunciados.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local