Bax Catanduva Anuncia a Nova Ala-Pivô Chirinda Como Reforço Para Disputa da Liga

Um dia depois de comemorar seu retorno para a Liga de Basquete Feminino (LBF), o Bax Catanduva anuncia mais um reforço para a disputa do Nacional: Nicole Chirinda.

A ala-pivô de 24 anos volta a vestir as cores do time catanduvense após passar 2020 sem disputar campeonatos. Segunda ela, no ano passado, chegou a fechar contrato com a equipe de Blumenau para jogar a LBF, mas a competição acabou sendo cancelada devido à pandemia.

“Por isso também, eu optei por não disputar nenhum campeonato no ano que passou”, cita a atleta que disputou o Campeonato Paulista de Basquete Feminino por Catanduva, em 2019, sendo um dos destaques da competição.

Chirinda afirma ter sido muito bem acolhida quando chegou a Catanduva e esse foi um dos motivos que a fez retornar.

“Acredito na filosofia de jogo do Cesamar (Fernandes, técnico) e da Tati (Motta, auxiliar técnica), e espero que possamos evoluir como time e alcançar todos os objetivos propostos pela comissão técnica”, afirma a ala-pivô.

Quanto à disputa da Liga em tempos de pandemia, Chirinda espera que essa temporada da Liga seja realizada com todos os protocolos de saúde e todos os cuidados necessários, visando o bem-estar de todos que trabalham para fazer LBF acontecer.

Segundo a dirigente Natália Burian, a nova contratada tem um perfil de jogo coletivo, pega muitos rebotes, é boa defensora.

Ariane Pio

Da Reportagem Local