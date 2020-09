Bax Catanduva Abre Copa Paulista Contra Guarulhos Dia 14 de Outubro

A Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva fará o jogo de abertura do Campeonato Paulista da Divisão Especial 2020. A tabela com os jogos da fase de classificação foi divulgada pela Federação Paulista de Basquete (FPB) na noite de quinta-feira, 17 de setembro. O primeiro compromisso da equipe feiticeira será contra Apagebask/Guarulhos, dia 14 de outubro (quarta-feira), às 19 horas, no Ginásio Municipal Anuar Pachá, em Catanduva.

Importante salientar que as partidas terão portões fechados, uma vez que o Governo do Estado de São Paulo não permite a entrada de torcedores devido à pandemia do novo coronavírus. A primeira fase do Paulista será disputada em turno único. Os quatro melhores times vão se classificar para a segunda fase. Esta, por sua vez, será em turno e returno e as duas melhores equipes se enfrentarão na final, em busca do título de campeão do torneio.

Todas as partidas terão transmissão ao vivo por streaming e no Facebook do Bax Catanduva. De acordo com o técnico Cesamar Fernandes, para o Campeonato Paulista, com todas as meninas aptas, os treinos serão mais focados na parte técnica e tática, com ensaio de jogadas, reforçando a marcação, rodízio, transição e ritmo de jogo.

“Embora já tenhamos retomado as atividades em agosto, os protocolos exigem distanciamento nos treinamentos. Por isso, as atividades são mais individuais. As testagem para Covid-19 são feitas a cada dez dias e isso vai nos dando segurança para avançarmos nos treinamentos, que ficarão mais intensos para o Paulista, que é uma competição muito importante”, esclarece.

Quanto aos reforços, ele afirma que diretoria e comissão técnica vão tentar mais nomes de peso para o Bax, porém, tudo vai depender da questão financeira. Caso contrário, o atual elenco para a Copa São Paulo será o mesmo para o Estadual.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local