Batman de Novo Horizonte realiza visita a Pediatria do Hospital Padre Albino

No último dia 14 de Novembro, a Pediatria do Hospital Padre Albino (HPA) recebeu a visita especial do Batman, que alegrou a tarde das crianças internadas. Dinaldo de Oliveira Barbosa, o Batman, iniciou este trabalho social em Maio deste ano, quando visitou a Santa Casa Misericórdia de Novo Horizonte. Durante a visita ao HPA, tirou fotos e conversou com as crianças. A alegria foi contagiante algumas crianças que estavam tristes e com dores esqueceram a doença para sorrir com o personagem.

Segundo Dinaldo, a fantasia foi confeccionada por ele, que tentou por dois anos, até que em Março deste ano ficou pronta. Há 6 meses ele realiza trabalhos sociais e se inspirou nas ações feitas por Rodrigo Perdigão, o Batman Mineiro. “Sempre fui fã do personagem. E vi um vídeo circulando na internet. Um homem fantasiado de Batman que abraça uma criança de 4 anos com leucemia. Ele foi minha inspiração ”comentou.

Essa foi a segunda visita do Batman ao FPA e o que o motivou a continuar realizando esse trabalho foi um convite feito pela Santa Casa de Novo Horizonte. “Recebi um convite no Dia das Mães para visitar a Santa Casa de Novo Horizonte e depois disso não parei mais”, contou Dinaldo.

Não há um número exato de quantos pacientes que o Batman alcançou, mas há um fato em especial que marcou a sua trajetória. “Um dia vestido de Batman pelas ruas de Novo Horizonte, um carro me parou e pediu para fazer uma foto.

O passageiro que queria a foto era um menino que havia passado por uma cirurgia de câncer na cabeça há 15 dias, infelizmente ele faleceu, aquilo me emocionou e marcou a minha trajetória”, finalizou.

A entidade que quiser entrar em contato com Dinaldo para realizar ações sociais basta ligar através do número (17)99162-3060.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local