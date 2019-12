Bateu a Ressaca? O Regional te Ajuda a Aliviar os Sintomas

Com as festas de final de ano, é muito comum as pessoas passarem um pouco dos limites e exagerarem na bebida. Beber com moderação é o recomendável e sempre válido em ocasiões festivas, mas muitos acabam abusando do álcool, o que pode gerar uma ressaca daquelas no dia seguinte. Os sintomas variam, mas os mais comuns são as tradicionais dores de cabeça e enjoos causados pela desidratação. E é com o objetivo de ajudar os que excederam seus limites que o O Regional separou uma lista de bebidas que podem amenizar os sintomas.

Suco de abacaxi,

hortelã e gengibre

Logo após os exageros alcoólicos, é importante que a pessoa se hidrate bem, e essa combinação pode te ajudar. O abacaxi é uma fruta rica em água, enquanto o gengibre possui propriedades capazes de aliviar as náuseas. A hortelã, por sua vez, é digestiva, o que promete te ajudar com os gases e inchaço abdominal. Se puder utilizar a água de coco, melhor ainda: ela é considerada um isotônico natural, ideal para repor os líquidos perdidos.

Suco de melão,

limão e laranja

Com as mesmas intenções, um suco combinado de melão, limão e laranja pode ser um grande aliado. O melão tem muita água e irá te hidratar, o limão faz bem ao fígado, e a laranja ajuda a repor o sódio e potássio perdidos pelo corpo. Um copo dessa mistura auxiliar na hora de espantar a desidratação e a fadiga que a ressaca traz.

Suco de maçã,

gengibre e cenoura

Com ação anti-inflamatória, essa opção de suco conta com altos níveis de vitamina C, que é um poderoso antioxidante, e vitamina A. Uma unidade de maçã, meia de cenoura e gengibre batidos num liquidificador repõem nutrientes e dá aquela revitalizada.

