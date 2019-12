Basquete Master do CTC conquista vice-campeonato em Franca e Traz Medalhas

O Basquete Master do Clube de Tênis Catanduva continua faturando medalhas. Neste final de semana, as atletas Ana, Maiara, Leide, Gabriela e Mirlei participaram do Open Franca 2019, torneio de basquete master que aconteceu na cidade de Franca. O time chegou até a final, conquistando o vice-campeonato em jogo contra Franca.

Segundo a jogadora Ana Zorzatto, foi um momento importante para coroar o trabalho que vem sendo realizado pelo time junto ao técnico Edson Ferreto. “Ficamos bastante felizes com o resultado e vamos continuar treinando para superar novos desafios e trazer mais medalhas para Catanduva e para o CTC”, destacou. O time tem treinado três vezes por semana e se dedicado a aperfeiçoar as técnicas e o rendimento, voltando a figurar como referência no esporte. “Nossa expectativa para 2020 é a melhor possível, e temos certeza que será um ano de muitas conquistas”, completou.

No mês de Novembro a equipe foi destaque no Campeonato Brasileiro de Basquete Master, realizado no Rio de Janeiro. As jogadoras foram as campeãs na categoria 55+. Além de comemorarem o título, foram convocadas para a seleção brasileira de basquete máster, para participarem do Campeonato Pan Americano de 2020 que acontece em março na Argentina.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local