Basquete Masculino De Santa Adélia É Ouro Na Olimpíada De Taiaçu

A equipe do basquete masculino de Santa Adélia fez bonito na Olimpíada de Taiaçu. O time conquistou a medalha de ouro na tradicional competição esportiva da região que terminou na semana passada.

“A equipe começou sua trajetória no campeonato com uma derrota para Monte Azul Paulista por 51 a 42. Mas depois se recuperou e venceu Viradouro por 45 a 23. No último jogo da primeira fase, outra vitória, contra Taiúva, por 66 a 31. Na semifinal enfrentou Pirangi e venceu: 38 a 27. A grande final foi contra o primeiro adversário, Monte Azul Paulista, mas Santa Adélia demonstrou raça e determinação e venceu por 31 a 29, conquistando a tão sonhada medalha de ouro”, informa a nota da Prefeitura de Santa Adélia.

Os jogadores que defenderam Santa Adélia foram: Gustavo Umebayashi de Oliveira, João Pedro Ferreira, André Carlos Main, Leonardo Augusto dos Santos, Matheus Pinto de Mendonça, Ítalo Eduardo Poleto da Silva, Luís Otávio Ferreira Ocamoto, João Vitor Ferreira Ocamoto, Tatus Vita Cavalini, Daniel Martins Pazinati, Matheus Marquezini, Fabiano Vieira Gomes, José Wilson da Silva Junior e Adriano Rodrigues de Souza Junior.

“Parabéns a todos! Foi uma ótima competição. Os jogadores demonstraram raça, entrosamento e muita vontade de vencer e elevar o nome de Santa Adélia. O basquete é tradicional no nosso município e essa conquista só reforça que estamos no caminho certo”, ressaltou o Secretário de Esportes, Luciano de Lima (o Bula).

“Agradeço a todos os jogadores pela dedicação e também ao prefeito Guilherme Colombo da Silva, que apoia e incentiva as ações da Secretaria de Esportes. Nosso objetivo é fortificar a prática esportiva na cidade e oferecer a população opções para que todos possam participar, além de ajudar a afastar as crianças e jovens da rua, proporcionando mais saúde e cidadania”, finalizou.

Da Reportagem Local