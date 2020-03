Basquete De Santa Adélia Estreia Com Vitórias No Quadrangular Em Severínia

Tanto as categorias de base, quanto adulto do Basquete de Santa Adélia, estiveram presentes no município de Severínia para disputar o Quadrangular.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, os resultados não poderiam ter sido melhores.

No primeiro jogo, a equipe santadeliense venceu o time de Paraíso pelo placar de 38 a 18. No segundo, também ganhou, desta vez de Guaraci, de 39 a 36. “Agora vamos disputar as finais contra a equipe anfitriã, Severínia, em dois jogos: o primeiro aqui em Santa Adélia e o segundo lá”, informou, em nota oficial, o secretário de Esportes Luciano de Lima (conhecido como Bula).

Já a categoria de base realizou sua estreia em competições oficiais vencendo Guaraci por 14 a 10, também conquistando uma vaga nas finais do campeonato.

“Foi o primeiro jogo oficial da vida deles e estão de parabéns. As duas equipes jogaram muito bem e com certeza merecem esta vaga nas finais. O Basquete é um esporte tradicional em Santa Adélia, e nós da Secretaria de Esportes e da Prefeitura, estamos dando nosso apoio e respaldo para que os times possam crescer mais ainda. Agora é treinar para a próxima etapa”, finalizou o secretário.

Da Reportagem Local