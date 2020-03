Base Operacional Da Triângulo Do Sol Distribui Kits A Caminhoneiros

A base operacional da AB Triângulo do Sol de Catanduva está dentre as iniciativa voluntária em prol dos caminhoneiros, que estão nas rodovias para manter o Brasil abastecido durante a atual crise do coronavírus, a concessionária do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, está distribuindo kits com alimentos e produtos de higiene. O transporte rodoviário de cargas é fundamental também neste tempo de crise e, por isso, tanto os caminhoneiros quanto os serviços prestados pelas concessionárias de rodovias foram categorizados como essenciais pelos órgãos governamentais. A AB Triângulo do Sol tem consciência do seu papel de apoio a estes importantes profissionais.

A entrega dos kits aos caminhoneiros ocorre durante todo o dia em quatro bases operacionais e das 19h30 às 21h30 nas áreas de descanso da Rodovia Washington Luís (SP-310). Confira a localização das bases operacionais: Em Ibaté – km 253+960, pista Norte, Em Taquaritinga – km 325+630, pista Norte , Em Catanduva – km 384+400, pista Sul, Em São José do Rio Preto – km 443+300, pista Sul. Áreas de descanso: Em Araraquara – km 291, pista Sul, Em São José do Rio Preto – km 407+600, pista Sul.

A concessionária está alertando os caminhoneiros sobre a disponibilidade dos kits por meio de mensagens nos painéis eletrônicos instalados nas rodovias. Durante a ação, eles recebem ainda um panfleto informativo sobre os cuidados para conter o coronavírus e também podem aferir a temperatura corporal com os profissionais do serviço de resgate da concessionária.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook