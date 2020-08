Barreiras Acrílicas de Proteção São Pedidas Por Ditinho Muleta

O vereador Benedito Alexandre Pereira, Ditinho Muleta, solicitou a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes, a possibilidade de instalação de barreiras acrílicas de proteção salivares em balcões, guichês de atendimento à população, nas centrais e demais prédios públicos. O objetivo é o cuidado básico e a prevenção para menor disseminação da Covid-19.

O documento foi aprovado na semana passada e encaminhado ao Executivo.

Segundo o vereador, o objetivo do pedido é promover uma maior proteção aos servidores municipais e também ao público em geral que de desloca diariamente a esses locais de atendimento.

As barreiras tem sido instaladas em diversos estabelecimentos em Catanduva como farmácias e supermercados.

Karla Konda

Editora Chefe

Compartilhe isso: Twitter

Facebook