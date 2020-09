Bares e Restaurantes Poderão ‘Abrir’ à Noite a Partir de Sábado

De forma automática: Estabelecimentos comerciais como bares, lanchonetes e restaurantes poderão abrir no período noturno com consumo no local, a partir do próximo sábado em Catanduva e toda a região. A mudança deve seguir o horário de oito horas diárias, mas o proprietário do estabelecimento terá liberdade para definir o tempo de expediente, desde que respeitado o limite de horas e o prazo final que é até às 22 horas.

O segmento mantinha, desde início da quarentena os atendimentos no delivery e retirada no balcão. Com a mudança para fase amarela foi permitido o consumo no local apenas até as 17 horas nestas duas primeiras semanas.

A possibilidade de alterar os horários está prevista no Plano São Paulo aos municípios dentro da Fase Amarela, que após 14 dias sem retrocesso, podem atender no período noturno e não mais até às 17 horas. A medida não depende de elaboração de novo decreto municipal.

Os comerciantes podem, portanto, a partir do sábado, organizar para o atendimento presencial até às 22 horas.

Como todas as regiões do Estado foram inseridas na fase amarela, o governo anunciou que fará alterações de fases apenas a cada mês e não mais em 14 dias, como eram feitas anteriormente.

Agora, o retrocesso de uma região para uma fase mais restrita da quarentena pode ocorrer a qualquer momento, mas apenas caso a reclassificação seja para a fase vermelha. Como todo o estado está agora na fase amarela, nenhuma região muda para a fase laranja pelo menos durante os próximos 30 dias. Na prática, as regiões que tiverem piora nos índices não vão retroceder, a menos que a piora seja tão grande que leve os números para o estágio vermelho.

Apesar de liberar o atendimento noturno, o estabelecimento deve seguir outras regras, como: permitir o consumo no local somente ao ar livre ou em áreas arejadas e ocupação máxima limitada a 40% da capacidade.

Praças de Alimentação de shoppings também poderão retornar até às 22 horas.

Karla Konda

Editora Chefe