Banheiros da Praça Deverão Ter Prazos Prorrogados, Mas Prefeitura Nega Paralisação

Obras dos banheiros da Praça da República, orçadas em pouco mais de R$ 200 mil deverão ter prazo de término prorrogado, apesar de prefeitura negar a paralisação do serviço.

Na semana passada, em pelo menos duas vezes na semana, foi constatado que trabalhadores da empresa contratada não estavam no local, em horários que deveriam ser de expediente.

De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento, a ausência dos funcionários teria sido “de forma pontual devido à necessidade de deslocamento do pessoal para recebimento de materiais e confecção das peças da cobertura, entregues na sede da construtora. No mais, todos os dias há expediente no local”, informa.

Ainda segundo a pasta, a obra se encontra com mais de 50% do cronograma concluído e para os próximos dias estão previstos as instalações da cobertura e das esquadrias. “Possibilitando um significativo avanço neste percentual”.

Ao ser questionada sobre o cronograma de obras ser cumprido, a administração afirmou: “De forma geral, todas as obras em andamento tiveram uma desaceleração devido à pandemia do coronavírus, uma vez que as equipes precisam estar em menor número no local. Assim, as empresas vêm fazendo os serviços de forma regular, porém, com uma equipe de cada vez – civil, serviços de estrutura e serralheria, pintura, acabamentos, etc.. Além disso, também há atrasos na entrega dos materiais. Tudo isso tende a gerar aditivos nos prazos das obras de forma geral. Apesar disso, não está havendo nenhum prejuízo dos serviços contratados”.

A previsão de término da obra seria 22 de setembro, mas a empresa, diante dos atrasos na entrega dos materiais a serem utilizados nesta fase final, segundo a prefeitura, solicitou prorrogação do prazo em processo que ainda tramita administrativamente.

Para obra são utilizados em torno de 83 metros quadrados da Praça da República, uma área em que ficarão os banheiros masculino e feminino e para deficientes físicos e outra área que será construída para permissionários, como banca de jornais.

Os sanitários estão sendo construídos próximo ao calçadão da rua Alagoas – em frente a estabelecimentos comerciais e agência bancária.

A empresa responsável pela obra é a Lara Construtora e Empreendimentos Imobiliários Eireli.

Karla Konda

Editora Chefe

Compartilhe isso: Twitter

Facebook