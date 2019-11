Banha De Porco é Saudável Para Coração, Segundo Nutricionista

Não há necessidade de pânico quando você vê a palavra “banha de porco” em uma receita. É indiscutivelmente melhor do que o óleo vegetal segundo nutricionistas e especialista em saúde. Embora a gordura da carne de porco seja caloria densa (632 calorias por 100g), é boa fonte de vitaminas do complexo B e minerais.

Os especialistas contam que a banha de porco é mais insaturada e mais saudável do que o cordeiro ou a gordura da carne. Quando ingerida em equilíbrio com outros alimentos altamente nutritivos, a combinação é benéfica para a saúde. Veja alguns benefícios da banha de porco:

Banha é saudável para o coração, o mito difundido de que as gorduras animais aumentam o risco de doença cardíaca é apenas isso – um mito. Nossos bisavós consumiam banha e manteiga e tinham taxas extremamente baixas de doenças cardíacas. Banha de porco não lhe dará ataque cardíaco.

A análise de mais de 300.000 pessoas publicado no American Journal of Clinical Nutrition mostra que não há nenhuma evidência de que o consumo de gordura saturada aumenta o risco de doença cardíaca.

Banha é a segunda maior fonte alimentar de vitamina D, depois de óleo de fígado de bacalhau. Uma colher de sopa de banha de porco contém 1.000 UI da vitamina. Banha é sustentável.

O ideal é a pessoa comprar a banha de um criador local. Sabendo assim a procedência do produto, e diminuindo o custo. Banha é ótimo para o cozimento.

A banha é uma fonte saudável de colesterol como um agente de cura do corpo, os níveis de colesterol aumentam durante períodos de estresse ou quando a inflamação está presente.

Ariane Pio

Da Reportagem Local