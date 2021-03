Bandidos Assaltam Banco em Pindorama e São Mortos em Confronto com a Polícia

Bandidos assaltaram ontem pela manhã uma agência bancária no centro de Pindorama. Os suspeitos renderam funcionários do banco e levaram dinheiro, as imagens do circuito interno e as armas dos vigilantes. Horas depois, cinco homens que estariam envolvidos no crime foram localizados na rodovia Bandeirantes, próximo a Jundiaí. Houve confronto com a equipe da Rondas Ostensivas Tobias de Aguar (Rota), os cinco suspeitos foram baleados e morreram.

De acordo com a polícia, em Pindorama, o crime foi registrado por volta das 8h. Três homens teriam entrado na agência, enquanto dois aguardavam.

Os suspeitos esperaram a chegada da gerente e fizeram reféns, funcionários e clientes que estavam no auto atendimento.

O valor retirado do cofre da agência seria contabilizado pelo banco e estimativa não foi divulgada.

Toda a ação em Pindorama teria durado cerca de 20 minutos. Depois da fuga dos bandidos, as polícias Civil e Militar foram acionadas. Não houve feridos.

Foram feitas buscas em toda a região e emitido alerta para equipes da PM de todo Estado.

À tarde, equipes da Rota localizaram os veículos utilizados pelos criminosos na rodovia Bandeirantes, entre Cajamar e Jundiaí. Policiais tentaram abordar os automóveis – um Voyage, com quatro homens e um Creta, apenas com o motorista. Na tentativa de pará-los, os ocupantes dos veículos atiraram contra as viaturas da polícia. Houve troca de tiros. Os quatro que estavam dentro do Voyage foram atingidos, assim como o condutor do Creta.

A rodovia teve as faixas 4 e 5 interditadas. Policiais não se feriram. Até o final da edição não havia sido divulgado se o dinheiro e armas foram recuperado

Karla Konda

Editora Chefe