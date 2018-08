Bandeira Vermelha Poderá Continuar Até Novembro, Aponta ONS

A bandeira vermelha poderá continuar até novembro. É o que aponta o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Apesar dos últimos dias, o motivo seria o baixo nível de chuva registrado durante o ano todo. Os resultados, que seguem desde fevereiro, não teriam colaborado para o bom desempenho de geração de energia até o fim do período em que há escassez de chuvas.

Por conta disso, a energia elétrica teria cobrança com a bandeira vermelha até novembro. A informação deve ser divulgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), mas o setor aponta que as estimativas não são favoráveis.

“De fato já estamos agora basicamente no meio do período seco e os sinais que temos dos institutos de clima são de que não deve ter mudança nenhuma em relação ao que a gente tem. Devemos continuar com uma primavera seca”, disse o diretor geral do ONS Luiz Eduardo Barata.

O ONS espera com a chuva, reduzir o impacto no futuro. “Essa chuva não penetra e não se transforma em energia. A vantagem é que como ela umidifica o solo, quando chegarmos ao período úmido o solo não estará tão seco e, rapidamente, as chuvas do período úmido se transformam em vazão. Essa é a torcida que a gente tem”, relatou.

Desde junho os consumidores estão lidando com a energia mais cara. O motivo é que com a bandeira vermelha, há um extra de R$ 5 a cada 100 kWh com o patamar 2 que também foi definido no período. A redução no nível de armazenamento dos principais reservatórios, além da falta de chuva, resultou na continuidade da bandeira também em agosto.

De janeiro a abril deste ano, a cobrança levava em consideração a bandeira verde, que não tem valor mais alto na conta de energia. Isso porque, com essa cor, não há mudança no patamar da cobrança. Em maio, uma consequência da quantidade de chuvas que já era menor, a bandeira foi amarela. Nesse caso, o adicional foi de R$ 1 na conta de energia a cada 100 kWh consumidos.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local