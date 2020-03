Bandeira Tarifária Em Março Permanece Verde, Aponta ANEEL

Seguindo as projeções do mês de fevereiro, a energia irá possuir bandeira tarifária verde em março, sem custo adicional para os consumidores. A ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, que divulgou a informação, diz que em fevereiro os principais reservatórios de hidrelétricas do SIN – Sistema Interligado Nacional apresentaram recuperação de níveis em razão do volume de chuvas próximo ao padrão histórico do mês.

A previsão para março é de manutenção das condições hidrológicas favoráveis, o que aponta para um cenário com elevada participação das hidrelétricas no atendimento à demanda de energia do SIN, reduzindo a necessidade de acionamento do parque termelétrico.

“Essa condição mais favorável resulta no aumento da produção das hidrelétricas e de sua participação relativa no atendimento à demanda de energia do SIN. Desse modo, diminui-se a necessidade de acionamento do parque termoelétrico, o que, por sua vez, contribui para reduzir o preço da energia no mercado de curto prazo (PLD) e os custos relacionados ao risco hidrológico (GSF). O PLD e o GSF são as duas variáveis que determinam a cor da bandeira a ser acionada”, ressalta a ANEEL.

Sistema de bandeiras

Criado pela agência, o sistema de bandeiras tarifárias tem a intenção de sinalizar o custo real da energia gerada, o que possibilita ao consumidor o bom uso da energia elétrica. “O funcionamento das bandeiras tarifárias é simples: as cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração. Com as bandeiras, a conta de luz ficou mais transparente e o consumidor tem a melhor informação, para usar a energia elétrica de forma mais eficiente, sem desperdícios”, informa.

Dicas

Mesmo com a notícia positiva, é importante manter ações conscientes relacionadas ao consumo de energia elétrica. Algumas são: tomar banhos mais curtos, de até cinco minutos; selecionar a temperatura morna no verão; não deixar portas e janelas abertas em ambientes com ar condicionado; só deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for necessário; utilizar iluminação natural ou lâmpadas econômicas e apagar a luz ao sair de um cômodo; pintar o ambiente com cores claras; nunca deixe o ferro ligado enquanto faz outra coisa e juntar roupas para passar de uma só vez.

