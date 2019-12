Banda Sonnora Street Band se apresenta hoje

Na última segunda (9), as noites de Catanduva ficaram mais iluminadas. As luzes de Natal foram acesas e, em seguida, houve a apresentação oficial da campanha Natal Iluminado, trazendo a magia e o espírito natalino com apresentações que emocionaram todo o público.

Os moradores e visitantes das cidades vizinhas poderão prestigiar uma série de eventos gratuitos e especiais. Nesta quinta-feira (12), as ruas centrais da cidade receberá a banda Sonnora Street Band que realizará sua apresentação a partir das 19h30. A banda é formada por 7 músicos, sendo 4 sopros, 2 percussão e 1 banjo e traz em seu conceito o estilo das famosas Walking Band’s americanas.

A programação também contará com a presença do Trenó do Papai Noel que estará aberto à visitação na Pérgula da Praça da República, das 19h às 22h. A campanha Natal Iluminado é resultado de uma parceria firmada entre o Sindico do Comércio Varejista – Sincomercio, Associação Comercial e Empresarial – ACE, Sesc e Prefeitura de Catanduva. O projeto terá encerramento no dia 23 e será marcado pela apresentação do Coral Sintonia Perfeita e a premiação dos vencedores do concurso Luzes de Natal.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local