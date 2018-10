Banda Projeto R Lança Primeiro EP Intitulado de ‘Resiliência’

A banda Projeto R lançou o primeiro EP que recebeu o nome de “Resiliência”. São quatro músicas compostas pelo próprio grupo, formado por Renato Poloni na bateria, Marlon Ferri vocalista e baixista e Roberto Poloni vocalista e guitarrista. A influência nesse EP é no punk-rock californiano e de diversas bandas de rock do cenário nacional.

“Resiliência”, “Silêncio”, “Minha Cruz” e “Sempre Em Frente” integram o disco “Resiliência”, que teve a produção de Heitor Aves, Fábio Caldeira e Camilo Campetti.

“Depois de 13 anos de carreira, esse é o material que mais nos orgulhamos de termos feitos. Crescemos muito profissionalmente durante todo o período de gravação do álbum”, comenta Marlon Ferri, baixista da banda.

Segundo os músicos, todas as canções fazem parte do contexto da “Resiliência”. “Acreditamos que nos tornamos mais fortes com as coisas ruins que acontecem em nossas vidas. Sempre tentamos ver tudo como uma experiência”, explica Roberto Poloni, guitarrista. Com recursos próprios, os músicos produziram as cópias físicas do disco. “Viemos de uma época em que se comprava CDs originais, para apoia os artistas que gostamos. Por isso achamos necessário ter a cópia física do nosso álbum de estreia”, explica Renato Poloni.

Além da cópia física, com as quatro canções, vendidas pela banda (R$ 15,00), o álbum está completo, nas plataformas digitais, como Deezer, iTunes, Spotify e no canal do YouTube da banda.

No final de 2017 o trio lançou o primeiro vídeo clipe, da canção “Sempre em Frente”. O clipe foi dirigido pelo músico e publicitário Marcelo Araújo. Para conferir a produção, basta acessar – https://goo.gl/enFV5n .

Banda começou em 2006

A carreira na música de Marlon e Roberto teve início em 2006 com a banda Week 6. A inspiração vinha de Blink 182 e Green Day. Na época o terceiro integrante era Gustavo Espinha. Naquela época se apresentaram em shows no Instituto de Artes Bizet, algumas festas e festivais universitários.

Depois de seis anos e com a saída de Gustavo eles decidiram se tornar a Projeto R, até então uma dupla de rock acústico com sonoridade de bandas nacionais como Rosas de Saron. Um ano após essa nova fase, os amigos sentiram a necessidade do som com uma pegada mais enérgica. Diante disso o irmão de Roberto entrou para o grupo.

Foi em 2014 que eles tiveram a verdadeira estreia, tocando para 10 mil pessoas em São José do Rio Preto. A Projeto R esteve entre as 15 bandas que se apresentaram no festival Planeta Rock na categoria interpretação com covers de Mifits e blink-182.

Em 2015 a banda gravou o primeiro single, “Sempre em Frente”. Em 2016 eles investiram em material de divulgação. Entre as apresentações de destaque estavam as em festivais, um deles em José Bonifácio. Em junho de 2017 a Projeto R começou a gravação do seu primeiro EP. Ainda no ano passado, a banda se apresentou, pela segunda vez no Planeta Rock, desta vez na categoria autoral, com a canção “Silêncio”. No site de aquecimento do festival, a Projeto R foi a segunda melhor banda avaliada pelo público.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local