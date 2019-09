Banda do Brejo Vem a Catanduva Para Show Beneficente No Clube De Tênis

A APAE – Associação de Pais e Amigos de Excepcionais e a Associação Sempre Viva, juntas, irão trazer uma das mais tradicionais bandas de baile do país. A Banda do Brejo, formada em 1974 na cidade de Valinhos – SP, irá se apresentar em Catanduva no Clube de Tênis, dia 21 de setembro, a partir das 22h00. O evento terá a renda totalmente revertida para as duas instituições.

De acordo com a diretora da APAE, Maura Guerreiro, em entrevista ao O Regional, os ingressos já estão à venda: “estamos vendendo mesas no valor R$ 250 (4 pessoas) e convites individuais no valor de R$ 50. Este preço é somente o show, para quem quiser adquirir porções ou bebida, o Clube de Tênis estará vendendo. Os interessados podem entrar em contato pelo (17) 99263-3525 e fazer a sua reserva”.

A Banda do Brejo exibe em sua trajetória três discos pela gravadora RCA, além de centenas de gravações de jingles e vinhetas para rádio e canais de televisão.

A formação do grupo continua a mesma com o acréscimo de mais um tecladista e um percussionista. “Quem gosta de músicas das décadas de 60, 70 e 80 vai se divertir bastante com o repertório, pois, além da qualidade musical, o entusiasmo, animação e alegria dos músicos são contagiantes. Contamos com o apoio da comunidade de toda Catanduva e região para o sucesso deste evento”, finalizou Maura.

Da Reportagem Local