Banda de Reggae de Catanduva Pente Redondo Lançará EP Nesta Quinta-feira

Nesta quinta-feira, dia 15, a banda de reggae Pente Redondo vai lançar mais um EP. Intitulado como “Lar” o álbum conta com quatro faixas: “hoje”, “pé no chão”, “um bom motivo”, “pra dançar” e “lar”. O projeto foi apoiado com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc nº 14.017/2020 – Projeto Aprovado nº022/2020.

“Esse é nosso segundo EP. O primeiro EP (Solta o Reggae) nós gravamos no final de 2019 e lançamos no ano passado logo no início da pandemia. Manter uma banda no meio de uma pandemia mundial é um grande desafio. Sem os shows, nossa principal fonte renda, temos que ter muita paciência e fé de que tudo isso vai passar e que um dia volte ao normal, pra que possamos voltar a fazer o que mais gostamos que é tocar. Todos os nossos shows foram cancelados/adiados e ainda não temos previsão de quando tudo voltará ao normal. O setor de eventos foi o primeiro que parou com a pandemia e o último que irá voltar à ativa”, explicou Guilherme Pretti, guitarrista e vocalista da banda.

Ele finalizou falando da importância das pessoas prestigiarem o trabalho dos artistas neste momento de pandemia. “Graças aos esforços da Prefeitura Municipal de Catanduva e a Secretaria Municipal de Cultura de Catanduva conseguimos acesso aos recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc, onde nosso projeto de lançamento do EP “Lar” foi aprovado, possibilitando a realização deste trabalho. Tentamos trazer a esse EP o clima de positividade nas letras e melodia, e a identidade visual de uma lar mesmo, um lugar onde nos sentimos bem. É muito importante o apoio aos artistas principalmente neste momento de pandemia. Cada like, comentário, compartilhamento nas redes sociais é um grande incentivo para que possamos continuar na luta para passarmos por essa fase, que com certeza é a mais desafiadora que já passamos até hoje.”

O Show de Lançamento do EP “Lar” será transmitido às 21h no canal do YouTube, onde o grupo irá tocar ao vivo todas as músicas desse novo EP e também do anterior “Solta o Reggae”.

Sobre a banda

Formada em 2013 por um grupo de amigos, a Banda Pente Redondo tem como objetivo levar o melhor Pop/Reggae para todos os ouvidos do Brasil. O grupo dividiu palco com Braza, Maneva e Machete Bomb e passou por diversas cidades, como Ribeirão Preto, Rio Preto, Votuporanga, Araraquara, São Carlos, Adamantina, Piracicaba, Franca, Botucatu, entre outras. A Banda apresenta um formato de show com muita energia que traz novas interpretações para canções já consagradas e também as famosas do momento, tanto nacionais quanto internacionais, procurando sempre manter a própria essência e identidade musical em suas versões. As músicas autorais tem a cara de Reggae/pop que é a marca registrada da banda. Participam da banda Luís Camarão (vocal), Gui Pretti (Guitarra e Voz), Arthur Assumpção (Guitarra e Voz), Gui Sanches (bateria) e Zé ‘Tato’ Alves (baixo). Os hits podem ser escutados pelo site penteredondo.com.br | Youtube: Pente Redondo.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local