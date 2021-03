Banda Brizze de Catanduva é Finalista em Festival de Ribeirão Preto

A Banda Brizze de Catanduva foi umas das cinco bandas finalistas do Festival Rock Blues Ribeirão. Formada em 2014, pelos amigos Celso, Devan, Arthur, José e Leonardo, a banda teve início com o propósito de fazer tributo aos grupos Charlie Brown Junior, CPM 22 e o RAPPA.

Em 2016, a banda lançou o EP “Raiz Forte”, com dez músicas autorais. E desde 2014 vem conquistando prêmios em festivais, como o primeiro lugar no Teia Rock Festival (realizado em José Bonifácio – SP) e o segundo lugar no Femuca (festival realizado em Catanduva).

O Festival – Coordenado por Ricardo Todeschini, o Festival Rock Blues Ribeirão surgiu em 2019 para divulgar o Rock e o Blues na cidade de Ribeirão Preto e toda Região. No início de 2020 foi apresentado um novo projeto pelo empresário José Carlos Pimentel e pelo músico e produtor Tiago Adorno, da Nice Trip Produções.

O @rockbluesribeirao tornou-se um canal com conteúdo diferenciado das bandas locais e bandas autorais a nível nacional.

Ribeirão Preto possui um dos maiores polos cervejeiros do país e hoje faz parte do cenário de grandes shows e festivais de Rock do Brasil então a ideia foi investir nesse cenário e reacender a cena com bandas de trabalho autoral com votação popular.

As bandas Brizze, Magnética, River Go, BR Califórnia, Whisper são as cinco bandas classificadas para a grande final que será uma apresentação online com as bandas performando suas músicas autorais. Quem quiser acompanhar é só ficar ligado na página da banda no facebook:



Ariane Pio

Da Reportagem Local