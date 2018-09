Band FM Recebe Dupla Sertaneja Francis e Felipe

A dupla sertaneja Francis e Felipe esteve nos estúdios da Band FM na tarde de ontem (14). Na ocasião, os cantores divulgaram a nova música de trabalho “Mais Um Fora” que já soma milhares de visualizações no Youtube e está disponível nas plataformas digitais. Na entrevista, a dupla contou como tudo começou.

“A música iniciou na nossa vida muito cedo. Aos oito anos, fui influenciado por minha mãe para começar a tocar piano e de lá para cá música começou a tomar forma na minha vida. Aos 18 anos, já cantava profissionalmente”, comentou Felipe.

“A vida foi me levando para a música de um jeito muito engraçado. Quando eu tinha 10 anos, ganhei meu primeiro violão; foi um presente do meu pai. Fui me aperfeiçoando e, felizmente, a música só me trouxe bons retornos”, confessou Francis.

O álbum de trabalho da dupla reúne 12 grandes sucessos: “O Jogo Vira”, “Copo Duplo de Whisky”, “Onde a saudade mora”, “Mundo Perfeito”, são exemplos de outros sucessos dos artistas.

“Nossas músicas, assim como nossos shows, costumam ser bem animadas, exatamente para divertir a galera. Desde quando tivemos a ideia de lançar a “Mais um fora” nós já sabíamos que ela seria nossa música de trabalho”, disse Felipe. Para quem ainda não conferiu o novo sucesso de Francis e Felipe, basta procurar pelo nome da dupla no Youtube e se inscrever no Canal. No Instagram e no Facebook a dupla encontra-se pelo perfil @francisefelipe.

Da Reportagem Local