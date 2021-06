Bancos e Lotéricas poderão atender presencialmente durante o fechamento do comércio

Nesta sexta-feira, dia 11, será iniciada as novas restrições em Catanduva. A partir das 18h será proibido o atendimento presencial em diversos segmentos, a medida se estenderá até às 23h59 de segunda-feira (14).

De acordo com a Prefeitura de Catanduva as agências bancárias e lotéricas poderão atender presencialmente. O órgão alegou que são serviços essenciais para a população. Para evitar a propagação da Covid-19, os funcionários das agências farão triagem do atendimento para avaliar cada caso e evitar aglomerações nas unidades.

As redes também deverão ampliar a sinalização interna, indicando a distância entre as pessoas e ressaltando o uso de máscaras. De acordo com a Febraban, os bancos devem assegurar aos funcionários toda a proteção necessária, inclusive Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Nesta fase de restrições, o expediente segue em horários específicos para os tipos de clientes. O horário das 9h às 10h será para atendimento exclusivo ao grupo de risco, como pessoas acima dos 60 anos e gestantes. Os demais clientes serão atendidos entre 10h e 15h.

Além das medidas, a Febraban ainda ressalta a importância dos clientes utilizarem meios digitais como principal meio de acesso aos serviços bancários.

“Os bancos reforçam a necessidade de que os clientes e o público em geral evitem ao máximo o comparecimento presencial nas agências bancárias do estado, utilizando os canais digitais como principal meio de acesso aos serviços. […] O atendimento pelo celular (mobile banking), pelo computador (internet banking) e telefônico (call centers) estão disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário”, disse em comunicado.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local