Banco do Povo de Catanduva Injeta Mais de um Milhão na Economia Local

O Banco do Povo Paulista (BPP) teve uma participação importante na retomada da economia de Catanduva, diante da pandemia do novo coronavírus. Entre os meses de janeiro e novembro de 2020, os financiamentos chegaram a R$ 1.292.273,31.

A parceria do Governo do Estado de São Paulo e Prefeitura de Catanduva, resulta em importantes conquistas quando o assunto é desenvolvimento. O programa de microcrédito possibilita financiamentos a empreendedores formais ou informais. As cooperativas e associações também podem fazer solicitações.

No acumulado do ano, foram firmados 134 contratos. Apesar de se solidificar e auxiliar os empreendedores prejudicados com a pandemia, foi fevereiro o mês com maior número de empresários atendidos, com 22 registros. Na sequência aparece agosto, com 17. Os meses de janeiro e novembro tiveram 15 contratos firmados.

“Nossas equipes oferecem ritmo e apoio para as pessoas que precisam esclarecer dúvidas e receber o suporte necessário para superar a crise. Um trabalho que movimenta a economia local e transforma o futuro de tantos comerciantes e empreendedores”, destaca a secretária de Desenvolvimento, Beatriz Trigo.

Entre os tipos de investimentos mais procurados neste ano está o capital de giro (62 contratos), seguido do investimento fixo (51), renegociação (13) e, por último, o modelo misto, com oito contratos. O que também chama a atenção é que os empreendedores formais, 134 no total, foram maioria na busca pelo auxílio.

O Banco do Povo Paulista compõe os serviços oferecidos pelo Empresa Agora, programa mantido pela Prefeitura de Catanduva, que é pioneiro na região e exemplo em todo território paulista. A iniciativa tem apoio do Sebrae-SP, Associação Comercial e Empresarial (ACE), Sincomercio e Sindicato Rural.

O Banco do Povo Paulista fica no prédio do Poupatempo de Catanduva, localizado na avenida Comendador Antonio Stocco, nº 537, no Joaquim Lopes. O atendimento, diante da pandemia, é feito com hora marcada. Informações pelo telefone (17) 3531-9798 e no site www.bancodopovo.sp.gov.br.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local