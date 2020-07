Banco do Brasil Permanece Com Duas Agências Sem Atendimentos Presencial

Duas agências do Banco do Brasil em Catanduva permanecem fechadas para o atendimento ao público. Em respostas a questionamentos de O Regional, o banco informou por meio de assessoria de imprensa, que desde ontem o atendimento ‘negocial’ foi normalizado na agência da Rua Maranhão, porém, segue fechadas as duas unidades – do Fórum de Catanduva – totalmente fechada e da rua Sete de Setembro, que disponibiliza a utilização de caixas eletrônicos. Mas mantém o “ambiente negocial e caixas internos fechados”.

Conforme informou o Banco do Brasil, o motivo das mudanças nas formas de atendimento e a interrupção nos serviços presenciais realmente foi a suspeita de contaminação de colaboradores pela Covid-19.

A agência da rua Maranhão passou por desinfecção na última terça-feira. “A decisão pelo fechamento temporário das agências atende aos protocolos e recomendações emitidas pelas autoridades sanitárias e aqueles adotados pela própria empresa. O Banco reforçou os serviços de limpeza e a oferta de álcool em gel para as salas de autoatendimento e trabalha para normalizar o atendimento interno no menor prazo possível da agência 6927. Não há, até o momento, previsão para a retomada do atendimento presencial – no interior da agência”, informou.

Ainda conforme a assessoria, o atendimento presencial durante o período de contingenciamento é oferecido somente em casos essenciais e de forma excepcional (situações de desbloqueio de senha, desbloqueio de cartão, saques de benefícios sociais sem cartão, atendimento referente aos programas sociais destinados a aliviar as consequências econômicas do novo coronavírus e a pessoas com doenças graves).

“Os bancos têm recomendado fortemente aos seus clientes que, durante o período da pandemia do coronavírus, busquem atendimento pelos canais digitais. O atendimento remoto no BB pode ser acessado por meio de suas diversas soluções digitais, como o Aplicativo BB (smartphone) e o portal do BB na internet (bb.com.br).

Karla Konda

Editora Chefe

