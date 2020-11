Banco Do Brasil Deixa Parceria Com Lotéricas A Partir Do Dia 18

A parceria Banco do Brasil com a Caixa Econômica Federal para utilização das lotéricas e também dos terminais de auto-atendimento será encerrada em 18 de novembro.

Segundo informações, a Caixa teria tentado reajustar o valor cobrado ao Banco do Brasil. No entanto, o BB não aceitou a proposta por achar o valor alto demais. Para o BB, seria mais vantajoso utilizar os recursos para ampliar a Rede Mais BB. Além disso, com o PIX, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central tudo seria mais facilitado e mais econômico.

A instituição espera novidades para o primeiro semestre do ano que vem, quando qualquer estabelecimento comercial poderá oferecer a opção de saque aos correntistas. Para o BB, isso fará com que a relevância do saque nas lotéricas perca espaço.

Confira os serviços que deixarão de ser realizados: Saques de conta corrente e poupança (lotéricas e agências da Caixa); Consulta de extrato (lotéricas e agências da Caixa); Pagamento de boletos via cartão (lotéricas e agências da Caixa); Convênios, tributos e depósitos (agências da Caixa); Pagamento de benefícios do INSS (agências da Caixa).

Ariane Pio

Da Reportagem Local