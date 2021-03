Banco do Brasil da 7 de Setembro Terá Fechamento de Agência e Clientes Serão Transferidos

O Banco do Brasil anunciou o fechamento da agência 6927 – Nova Catanduva, os clientes serão transferidos para a agência 0050 – Catanduva, a 700 metros de distância. Mas não foi anunciada a data do fechamento.

Segundo informações há através de hotsite criado pelo BB especificamente para este tema. Há, ainda, uma série de divulgações previstas nos canais de interação – APP BB, Internet Banking, terminais de autoatendimento, e-mail marketing, correspondências e cartazes nas agências. Os clientes também podem tirar dúvidas sobre as agências via WhatsApp (4001-0001) e Central de Atendimento (0800-729-5291), de segunda a sexta, das 8h às 20h.

No município, o Banco se faz presente por meio de duas agências Varejo, uma Agência Empresa, um Posto de Atendimento, três correspondentes bancários MaisBB e sete caixas eletrônicos do Banco24Horas. Ainda há previsão de instalação de outros correspondentes bancários que, além do público geral, atenderão beneficiários do INSS. Desta forma, os clientes e usuários continuarão sendo atendidos e terão suas demandas e necessidades supridas.

Adicional – Os bancos têm recomendado fortemente aos seus clientes que, durante o período da pandemia do coronavírus, busquem atendimento pelos canais digitais. O atendimento remoto no BB pode ser acessado por meio de suas diversas soluções digitais, como o Aplicativo BB (smartphone) e o portal do BB na internet (bb.com.br), além do WhatsApp (61) 4004-0001, da Central de Atendimento BB (0800-729-0001) e pelas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin).

Ariane Pio

Da Reportagem Local