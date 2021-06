Banco de Leite de Catanduva registrou aumento de 59% no número de doações

Mesmo diante da pandemia provocada pela Covid-19, muitas mamães tem se sensibilizado e realizado a doação de leite materno. Dados fornecidos ao Jornal O Regional, apontam que no ano passado 137 mulheres realizaram a doação de leite, já neste ano 219, um aumento de 59%.

Apesar de estabilidade no estoque o banco de leite necessita frequentemente de doações. A demanda de leite materno, depende do número de recém-nascidos e prematuros, além dos casos de bebês que são internados com patologia, isso equivale de 40 a 50 litros de leite por mês.

O leite materno doado aumenta as chances das crianças prematuras se recuperarem mais rapidamente, além de protegê-las de infecções, diarreias e alergias. Um pote de leite materno doado pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia. A doação não provoca falta de leite, pois, quanto mais à mulher amamenta ou esvazia as mamas, mais leite ela irá produzir. Além disso, o leite materno permite que os bebês se desenvolvam com mais saúde e protege de doenças como diarreia e alergias. Reduz ainda em 13% a mortalidade em crianças menores de 5 anos e diminui o risco de desenvolver hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade na vida adulta. Toda lactante saudável pode ser doadora e qualquer volume doado é importante. Além de auxiliar no atendimento de recém-nascidos, principalmente para os internados em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) Neonatais, a doação também pode ser vantajosa para as mães, uma vez que evita o acúmulo de leite nas mamas e possíveis complicações.

Os cuidados de higiene adotados para colher o leite para doações devem ser seguidos em tempos de pandemia do novo coronavírus. São colocar máscara sobre o nariz e a boca, usar touca ou lenço para cobrir os cabelos, lavar as mãos e os braços até o cotovelo com bastante água e sabão, lavar as mamas com água e enxugar com uma toalha limpa. O hospital disponibiliza o kit para coleta do leite que pode ser feito pela própria doadora, nele há instruções necessárias, permitindo assim que a doação seja de forma fácil e segura.

Para as mães interessadas o Banco de Leite de Catanduva fica Rua Belém, 519. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3311-3076.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local