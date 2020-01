Banco de Leite de Catanduva Precisa de Doações Com Urgência

De acordo com a empresária Os bancos de leite de Catanduva precisam de doações com urgência. A queda do estoque costuma acontecer no período de dezembro a fevereiro, já que, devido às festividades de fim de ano e às férias, muitas doadoras viajam e, com isso, a quantidade de litros de leite coletado diminui. A coordenadora do bando de leite, Vanda Manfredo, destaca sobre a importância da doação de leite materno em épocas de baixo estoque. “Nessa época de festividade muitas mães deixam de doar, por isso incentivamos as mamães que possui excesso de leite e estão amamentando a realizar a doação para que a nossa geladeira não deixe de ter o leite. Nós realizamos em média a doação de 40 a 50 litros de leite mensais para bebês prematuros e os internados com patologia”, destacou.

O hospital dispõe de diversas opções para quem quiser realizar a doação. “Nós podemos ir até a residência da pessoa que se dispor a doar, também disponibilizamos o kit para coleta do leite que pode ser feito pela própria doadora, há instruções no material que disponibilizamos,” explicou Vanda.

O leite materno doado aumentam as chances das crianças prematuras de se recuperarem rapidamente, além de protegê-las de infecções, diarreias e alergias. Um pote de leite materno doado pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia. A doação não provoca falta de leite, pois, quanto mais à mulher amamenta ou esvazia as mamas, mais leite ela irá produzir. Para as mães interessadas o Banco de Leite de Catanduva fica Rua Belém, 519. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3311 3076.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local