Banco De Emprego Para PCD Tem 141 Currículos Cadastrados E 10 Contratações Neste Ano

Em 1992, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que passou a ser comemorado todo dia 03 de dezembro. Com a criação dessa data, a ONU tinha como objetivo principal conscientizar a população a respeito da importância de assegurar uma melhor qualidade de vida a todos os deficientes ao redor do planeta.

Em Catanduva, o Programa de Empregabilidade para Pessoas com Deficiência (PCD), Coordenadoria Municipal de Inclusão Social, se manteve ativo ao longo deste ano. Mesmo com as adversidades geradas pela pandemia da Covid-19, 10 contratações foram concretizadas, fruto do encaminhamento de currículos a empresas parceiras.

Atualmente, o banco de empregabilidade conta com 141 currículos cadastrados.

Trata-se de uma ferramenta digital, criada pela Prefeitura e disponibilizada na página http://deficientes.catanduva.sp.gov.br/ para que o interessado cadastre seu currículo. A partir daí, os dados podem ser acessados por empresas, visando possível recrutamento de acordo com o perfil e competências de cada um.

Durante boa parte do ano, devido às restrições em razão da pandemia, o atendimento ocorreu à distância, por telefone, via WhatsApp ou e-mail, sem perder o vínculo com o público-alvo. As indicações de currículos foram constantes às empresas que buscavam mão de obra, mas parte das vagas de emprego anunciadas sequer foi preenchida, diante da instabilidade do momento vivenciado.

“De fato, 2020 foi um ano atípico, mas procuramos manter o trabalho em equilíbrio, porque sabemos da importância e necessidade da geração de emprego, especialmente para pessoas com deficiência. Das contratações efetivadas, temos retorno muito positivo, prova de que as pessoas, mesmo com suas limitações, têm potencial para o mercado de trabalho”, ressalta Camila Corrêa, responsável pelo programa.

O atendimento é centralizado na Coordenadoria de Inclusão Social, que fica na Rua 15 de Novembro, nº 1.600, Jardim Santa Rosa. O telefone é (17) 3523-8259.

Ariane Pio

Da Reportagem Local