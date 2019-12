Banco de Emprego Gera 25 Contratações de Pessoas com Deficiência

O Programa de Empregabilidade de Catanduva tem dado suporte para a colocação de Pessoas com Deficiência no mercado de trabalho. É o que aponta o balanço feito pela Coordenadoria Municipal de Inclusão Social. Ao todo, 25 pessoas cadastradas no programa foram contratadas ao longo de 2019.

Trata-se de uma ferramenta digital, criada pela Prefeitura e disponibilizada na página http://deficientes.catanduva.sp.gov.br/ para que o interessado cadastre seu currículo. A partir daí, os dados podem ser acessados por empresas, visando possível recrutamento de acordo com o perfil e as limitações de cada um.

Para facilitar acesso ao sistema, a Inclusão também oferece atendimento presencial e ajuda pessoas com deficiência a elaborar currículo.

Atualmente, o banco de empregabilidade possui 145 currículos cadastrados. Apesar disso, a coordenadoria alerta que outros 60 currículos estão com informações desatualizadas e chama atenção das pessoas para incluírem novos dados.

Em média, 30 empresas utilizam a ferramenta em busca de mão de obra. Por sua vez, rotineiramente, a coordenadoria também repassa os currículos às empresas que apoiam a iniciativa.

O programa é referência nesse tipo de prestação de serviço. Para facilitar ainda mais o acesso do interessado ao sistema, a coordenadoria tem atendimento exclusivo à pessoa com deficiência na elaboração do currículo.

Coordenadoria de Inclusão Social

Local: Rua 15 de Novembro, 1.600, Jardim Santa Rosa

Telefone: (17) 3523-8259

Da Reportagem Local