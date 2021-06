Bancários de Catanduva arrecadam 200 kg de alimentos em campanha contra a fome

O Sindicato dos Bancários de Catanduva e região não mediu esforços para mobilizar toda a categoria em mais uma ação de amor e solidariedade ao próximo.

A Campanha União Solidária, da qual o Sindicato participa com o objetivo de amenizar o sofrimento e a fome de famílias carentes, afetadas pela crise econômica causada pela pandemia de Covid-19, arrecadou 200 kg de alimentos.

As doações serão entregues às Conferências Vicentinas da Catedral Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Catanduva.

“A solidariedade sempre foi uma marca da categoria bancária. É muito bom saber que continua sendo assim. Agradecemos o apoio de todos que colaboraram e acreditamos que essa generosidade é a semente da esperança tão importante para vencermos esse momento de desafio coletivo”, destacou o presidente do Sindicato, Roberto Vicentim.

“Que no decorrer dos próximos meses a gente também consiga manter essa rede de solidariedade com quem mais precisa e está sentindo na pele as dores da fome que volta a assolar nosso país. Ser solidário em um momento como o que estamos vivendo é exercer a humanidade”, completou.

Sindicato Solidário

A campanha União Solidária se alinha a outras ações de cidadania das quais o Sindicato participa, como a Campanha Sindicato Solidário, realizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), que visa a arrecadação de alimentos, gêneros de limpeza e produtos de higiene pessoal para a população em situação de vulnerabilidade financeira e social.

Para os interessados em realizar doações e conhecer mais sobre a campanha, basta acessar o site: https://sindicatosolidario.com.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local