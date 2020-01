Balanço Revela Que Catanduva Movimentou US$ 180 Mi Em Exportações Durante 2019

O ano de 2019 registrou, de acordo com dados do Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, superávit de US$ 169 milhões para a economia de Catanduva. O destaque foi para o volume de exportações, que movimentou US$ 180 milhões nos 12 meses do ano passado.

O balanço divulgado ainda mostra que Catanduva é a 54ª cidade paulista que mais destinou matéria-prima para outros países, com 28 exportadores. A China teve a maior procura por produtos catanduvenses, com participação de 15%, sendo seguida pelo Japão (11%), Holanda (7,1%), Itália (6,6%) e Nigéria (6,5%).

“Entre os materiais de Catanduva mais utilizados pelos países parceiros estão açúcares, seguido dos extratos e essências de café e do óleo de amendoim. O quarto produto mais procurado foi o sumo de frutas e, em quinto, o algodão. As importações somaram US$ 11,09 milhões, com 31 empresas que recorreram a itens de outros países. Máquinas, leite, fios e cabos, torneiras e válvulas, além de bombas para líquidos estão entre os materiais mais solicitados pelas empresas locais”, informa nota oficial da Prefeitura.

Já conforme os países que colaboraram com a vinda desses produtos, a Alemanha aparece liderando, com participação de 43%, seguida da China (20%) e da Itália (14%). Paraguai e Argentina ocupam o quarto e quinto lugares no ranking, com 5,8% e 3,8%, respectivamente.

O secretário de Desenvolvimento, Fábio Rinaldi Manzano, aproveitou a oportunidade para declarar: “a vocação para exportação traz importantes dividendos para Catanduva. Foram cerca de R$ 720 milhões injetados em nossa economia, ao longo de 2019, valor muito expressivo e até superior ao orçamento público do município, por exemplo. Sem dúvida, toda a cadeia produtiva local e as famílias catanduvenses são beneficiadas por esse desempenho. Nosso município é um importante operador no comércio internacional”.

Da Reportagem Local