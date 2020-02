Balanço Revela Que Catanduva Abriu Quatro MEIs Por Dia

O Portal do Empreendedor divulgou um balanço que revela que, por dia, quatro pessoas decidiram abrir o próprio negócio em Catanduva. Em números totais, foram 125 novos MEIs – Microempreendedores Individuais no primeiro mês de 2020.

“A lista de microempreendedores em Catanduva é extensa e inclui fabricação de conservas de frutas, horticultura, criação de animais de estimação, fabricação de produtos de carne, preparação de terrenos, fabricação de sucos, hortaliças e legumes, fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates, vinagres, estamparia, tapeçaria, material para uso publicitário, móveis, entre outros”, informa nota oficial da Prefeitura de Catanduva.

O secretário de Desenvolvimento, Fábio Rinaldi Manzano, ainda pontuou: “Acompanhamos mês a mês os números de formalização de MEIs para medir, inclusive, a continuidade da eficiência do Programa Empresa Agora nos quesitos ‘Apoio ao Microempreendedor’ e ‘Desburocratização’. Para nossa satisfação, desde 2017 conseguimos incrementar o número de MEI´s em mais de 84%, ou seja, quase dobramos a quantidade nesse segmento. É um grande feito”.

Ranking

Com os números de janeiro, Catanduva soma, atualmente, 6.298 MEIs. A Cidade Feitiço ocupa o 6º lugar no ranking de maior número de abertura de negócios, entre dez municípios com população semelhante. A pesquisa, feita pela equipe da Secretaria de Desenvolvimento, leva em consideração o primeiro mês deste ano. “No topo da lista aparece Cubatão, com 147 MEI’s, seguida por Ribeirão Pires, com 141 microempreendedores individuais. O terceiro lugar ficou para Birigui, com 137 novos MEI’s, tendo na sequência Votorantim (136) e Tatuí (127). Com o mesmo número de MEI’s abertas em Catanduva aparece Santana de Parnaíba. Guaratinguetá ocupa a 7ª posição do ranking (121) e Sertãozinho aparece em 8º, com 119 MEIs. Valinhos (102) e Barretos (73) fecham a lista”, finaliza a informação.

Da Reportagem Local