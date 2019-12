Balanço Para Redução Pela Metade De Casos De AIDS/HIV Em Seis Anos

Em dezembro, mês da Campanha de Conscientização e Combate à Aids, as estatísticas mostram que os casos da doença recuaram em 50% nos últimos seis anos em Catanduva. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, e de acordo com ele, 30 diagnósticos positivos foram registrados ao longo de 2019, contra 60 confirmações em 2013.

Os gráficos mostram que a queda de notificações por HIV/Aids tem sido, em média, gradativa anualmente em Catanduva: em 2013, 60 ; em 2014, 54; em 2015, 57; em 2016, 57; em 2017, 53; em 2018, 47; e em 2019, 30. Ainda de acordo com as informações do relatório, a maior parte das pessoas contaminadas esse ano é homem (24) e as demais, mulheres (6). Outro dado indica que 22 óbitos foram registrados em decorrência da doença em 2019, sendo 13 vítimas de Catanduva e as demais da região, incluindo 15 homens, seis mulheres e uma criança.

“Em 2019, o perfil dos infectados aponta que a transmissão do vírus por exposição sexual ou sanguínea atingiu 16 pessoas heterossexuais, 10 homossexuais e três delas bissexuais. Apenas um dos casos tem origem ignorada. Levando em conta o grau de escolaridade desses pacientes, 13 infectados têm ensino superior, 12 concluíram o ensino médio, quatro ensino fundamental e um deles é analfabeto. Atualmente, a cidade tem 1.065 pessoas vivendo com HIV. Dessas, 862 fazem tratamento, com uso de medicação. Atualmente, as atividades de assistência ao paciente estão concentradas no SAE (Serviço de Atendimento Especializado), que fica no Hospital Emilio Carlos e também abrange a microrregião”, diz a nota oficial divulgada pela Prefeitura de Catanduva.

Vale ressaltar que a Cidade Feitiço conta, também, com o CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento, na rua Pará, esquina com a rua Paraíba. No local são realizados testes rápidos e a equipe do Programa Municipal IDT/Aids realiza ações de prevenção.

