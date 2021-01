Balanço De Entrega de Obras da Administração da Ex- Prefeita Marta

AAPrefeitura de Catanduva, sob administração ainda de Marta do Espirito Santo divulgou as obras que foram entregues à população, nas áreas de educação, trânsito e infraestrutura. As placas que formalizam a conclusão desses investimentos feitos durante a gestão da prefeita Marta do Espírito Santo Lopes foram afixadas sem qualquer cerimônia, a fim de evitar aglomerações em prevenção ao novo coronavírus. Outras construções ficaram encaminhadas.

No Residencial Júlio Ramos, o Nova Catanduva 2, a creche-escola Prof.ª Elissa Schettini Roman Capuano foi concluída pelo Governo do Estado e recebida pela Prefeitura. O mobiliário também está entregue.

Já a escola Prof.ª Luzia Aparecida Sestito Gradella, no Residencial José Olympio Gonçalves, o Nova Catanduva, passou por reforma completa, ampliação e recebeu equipamentos de combate a incêndio. Foram construídas quatro salas de aula.

Na mesma região, a Prefeitura concluiu o prolongamento da Avenida Otávio Adami, compondo novo acesso aos bairros Nova Catanduva, Gabriel Hernandez e Imperial. A próxima etapa consiste na sinalização da via para a liberação do acesso. A obra atendeu Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público.

Já as escolas Prof. Mário Juliano Pozetti, no Nosso Teto, e Prof.ª Graciema Ramos da Silva, que fica no Solo Sagrado, ganharam cobertura em suas quadras. Os espaços esportivos foram reformados e tiveram pintura de solo renovada.

Ainda na área da Educação, a cozinha da escola Prof.ª Dora de Arruda Mendes, no Gavioli, foi reformada e ampliada. O local passou de 12 para 24 metros quadrados, com troca de pisos e azulejos, substituição de portas e janelas, além da instalação de bancadas de granito e novos equipamentos de elétrica e hidráulica.

O Centro de Educação de Trânsito (CET) José Garcia Júnior também está concluído. O prédio fica no Giordano Mestrinelli e já poderá receber estudantes, para atividades e palestras educativas.

O Paço Municipal também passou por reformas, as centrais de atendimento foram repaginadas, receberam novo mobiliário e sistema mais moderno. O prédio ganhou, enfim, um Refeitório para os servidores – o espaço ainda não está aberto para uso, como medida de prevenção ao coronavírus.

Ariane Pio

Da Reportagem Local