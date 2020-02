Balanço Da Jucesp Mostra 32 Novas Empresas Abertas Em Janeiro Deste Ano

Dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) mostram que Catanduva ganhou 32 novas empresas ativas em janeiro de 2020. Deste número, as microempresas lideram, com 22 novos empreendimentos. Na sequência aparecem as de porte normal, seis no total, e em terceiro as empresas de pequeno porte, com quatro registros.

Sendo assim, Catanduva termina avaliado de forma positiva no setor econômico. Prova disso, no ano passado, a cidade foi eleita a sétima com maior número de empresas abertas.

Em outro ranking divulgado no ano passado, Catanduva esteve em 47ª no ranking de empresas atuantes do Estado de São Paulo por um levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A estatística tem como base dados de 2017 e apresenta 4.993 empresas atuantes.

Já a nível nacional a região que teve maior volume de novos negócios foi maior na Região Norte, com aumento interanual de 36,3% em novembro/19, seguida pela Região Nordeste (27,3%), Centro-Oeste (26,3%), Sul (24,8%) e Sudeste (24,2%). Dentre os Estados, o que apresentou a maior variação foi o Amapá, com 73,2% na comparação com novembro/18, seguido pelo Amazonas (59,9%) e Roraima (51,8%). Espírito Santo aparece em último, com alta de 15,1%. Veja abaixo a relação com todos os estados.

As empresas do setor de Serviços apresentaram variação de 29,7% entre novembro de 2018 e 2019, seguido por Indústrias (21,0%) e Comércio (11,8%). No acumulado do ano o setor também se destaca, com crescimento de 27,0%, enquanto os demais tiveram variações de 13,0% (Comércio) e 18,4% (Indústria).

Ariane Pio

Da Reportagem Local