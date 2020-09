Baixa Umidade Relativa do Ar Atrasa Plantio de Grãos no Estado de São Paulo

Dados do Instituto Agronômico (IAC), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, mostram que em 2020 houve mais dias com temperaturas altas, condição que elevou a temperatura média em torno de três graus neste inverno, em geral, na região Sudeste e Centro-oeste também foi observado aumento nas temperaturas médias. Também foram verificados baixos volumes de chuva desde junho, o que contribuiu para queda na umidade relativa do ar.

O inverno deste ano, que terminou nesta semana, trouxe altas temperaturas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, baixos volumes de chuva e, consequentemente, baixa umidade relativa do ar. O impacto dessa condição é sentido pelas populações urbanas e rurais, nesse caso, mais especificamente as plantas.

Chuvas -Durante o inverno deste ano, cerca de 25 dias apresentaram umidade relativa do ar abaixo de 20%; assim como nas faixas de 20% a 30% e de 30% a 50%.

Em relação às chuvas, são esperados volumes abaixo de 50 milímetros, nos meses de julho e agosto. O retorno das chuvas é previsto para setembro com a chegada da primavera, porém depende de fatores climáticos, como entrada de frentes frias e úmidas, o que nem sempre ocorre logo no início de setembro. Normalmente, as chuvas se intensificam a partir de outubro.

Ariane Pio

Da Reportagem Local