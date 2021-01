Baixa em Doações de Sangue Preocupa Hemonúcleo de Catanduva

No período de Natal e Ano Novo o número de doações de sangue diminui significativamente. A preocupação também está relacionada a queda de doadores, devido à pandemia da Covid-19, além dos novos diagnósticos de leucemias, linfomas, entre outras doenças agudas ou crônicas do sangue e medula óssea. O Hemonúcleo abastece os hospitais e outros vinte e três municípios da região.

De acordo com Marcelli Mambeli, encarregada do setor administrativo, o Hemonúcleo precisa de qualquer tipo sanguíneo, no entanto, os negativos são os que mais estão em falta. “Todos os tipos de sangue negativos estão bem baixos, mas o movimento no Hemonúcleo está bem baixo, então qualquer que seja a tipagem, é bem-vinda”, destacou.

Diante da pandemia do novo coronavírus, o Hemonúcleo adotou medidas de prevenção para evitar a propagação do vírus e garantir maior segurança aos doadores. Há distribuição de álcool em gel para todas as pessoas que chegam ao local, além de limpeza a cada uma hora das maçanetas de portas e corrimãos e distanciamento entre as cadeiras da coleta para evitar contato físico entre doadores. Além disso, há uma abordagem na recepção do Hemonúcleo para verificar se os voluntários estão com algum sintoma associado à gripe ou resfriados. Essas pessoas são orientadas a realizar a doação em outro momento.

Como se tornar um doador

Homens e mulheres com idade a partir de 18 até 69 anos podem se tornar doadores. Jovens com idade entre os 16 e 17 anos são aceitos na doação se acompanhados dos pais ou do responsável legal. Após os 60 anos, ambos os sexos, podem doar a cada seis meses (duas vezes por ano). O doador deve estar em boas condições de saúde (sem gripe, resfriado, diarréia ou alergias), sem feridas ou machucados pelo corpo ou na boca.

Os doadores devem pesar mais de 50 quilos e estarem alimentados (o doador não deve estar em jejum), mas as refeições feitas devem ser leves e não gordurosas nas últimas quatro horas que antecedem a doação. O doador também não deve ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas que antecedem a doação e não devem ter fumado nas duas horas que antecedem a doação. Aqueles que tenham feito exame de endoscopia há mais de seis meses também são bem-vindos nas doações.

Entre os impedimentos temporários para a doação estão os das pessoas resfriadas, mulheres grávidas, que estão amamentando. Aqueles que fizeram tatuagens nos últimos 12 meses também ficam impossibilitados de doarem. Em caso de situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis o indicado é aguardar 12 meses para realizar a doação de sangue. Já entre os impedimentos definitivos estão os daqueles que contraíram hepatite após os 11 anos, ou Aids, doenças associadas aos vírus HTLV e doença de chagas. Além de pessoas que usam drogas e pessoas com malária.

O Hemonúcleo fica localizado na Rua 13 de Maio, nº 974, no Centro de Catanduva. O horário de funcionamento é das 7 às 13 horas de quarta-feira a domingo. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3522-7722.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local