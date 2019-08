Bailarinos De Catanduva Ganham Destaque Em Festival De Itu

A equipe de bailarinos da Way Escola De Dança esteve presente em Itu, no dia 28 de julho, na Mostra Ituana De Dança 2019. Os bailarinos Catanduvenses abriram o festival de dança da cidade turística com o espetáculo “Transcender”, que retratava sobre relações interpessoais e do cotidiano, com intuito de causar impacto positivo, fazendo com que o público reflita sobre suas próprias experiências.

Segundo Renan, um os bailarino da companhia, o espetáculo tem em sua base de desenvolvimento a dança contemporânea, danças urbanas, além de ser um trabalho experimental, com estudos corporais e psicológicos. “Além do nosso espetáculo, também competimos com 3 coreografias: Little Chap – Danças Urbanas (Solo Juvenil), Linha Tênue – Estilo Livre (Conjunto Avançado) e Sui Generis – Danças Urbanas (Conjunto Avançado)” enfatizou Renan.

Além disso, a escola conseguiu mais dois prêmios: 1º lugar em Estilo Livre Conjunto Avançado com “Linha Tênue” e 2º lugar em Danças Urbanas Conjunto Avançado com “Sui Generis”. A conquista não parou por ai, receberam também vagas com descontos em outros festivais através de outros profissionais que estavam assistindo ao evento em Itu. “Queremos agradecer o apoio da população de Catanduva, que contribuiu em nossas intervenções culturais realizadas no centro da cidade. A viagem só foi possível devido tal colaboração. É gratificante poder representar a nossa cidade com a dança, obtendo retornos e conquistas para a cidade” finalizando o dançarino.

Renan também contou que o 2° Move Dance Catanduva já está com inscrições abertas e finaliza em 7 de setembro e o evento que conta com apoio da secretaria da cultura e prefeitura de Catanduva será realizado em outubro.

A escola de dança informou que Participarão em breve de outro festival de dança nesse mês de agosto, o Festival Santa Dança em Santa Barbara D’Oeste.

Ariane Pio

Da Reportagem Local