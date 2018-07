Bailarina de Catanduva Ganha Bolsa de Estudos nos EUA

A leveza dos passos e a execução perfeita dos movimentos fez com que uma bailarina de Catanduva ganhasse uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Anita de Souza Marchi tem 16 anos, dança desde os quatro anos e ficará um mês em Denver. Ela que representa a Cidade Feitiço conta que essa é a primeira viagem internacional que faz.

Anita chegou à cidade no último dia 1º de julho e disse, em entrevista ao O Regional, que está apaixonada por cada novidade em solo americano. “É tudo muito bem organizado, as pessoas são todas gentis e solidárias. Os cursos são bem puxados, pois tenho três aulas todos os dias, cada uma com duas horas de duração, mas estou conseguindo me adaptar bem, sem nenhuma dificuldade, pois a rotina é bem parecida com a que tenho no Brasil”, conta.

A conquista surgiu no ano passado, quando a bailarina participou do Prêmio Internacional de Dança de São Paulo (PRIDAN SP). “Ganhei essa bolsa de 100% e sinto que é o primeiro passo de muitas conquistas que ainda estão por vir”, afirma.

A dança, de acordo com ela, é tudo. “Passo a maior parte do dia no estúdio, fazendo aula e ensaiando de segunda a sábado e quanto mais eu danço mais amor por isso eu tenho”, disse ela que também conta que o maior objetivo é conquistar carreira no exterior.

A bailarina não deixa de agradecer à família que sempre a ajudou a realizar o sonho de bilhar nos mais diferentes palcos, tanto no Brasil, quanto agora no exterior. “Eu sou muito grata também a minha família que me apoia e dá suporte a todo o momento principalmente a minha avó que batalha todos os dias pra ver meus sonhos serem realizados e a minha madrinha que ajudou muito pra essa viagem acontecer”, comenta.

Ela também conta que grande parte das conquistas vem do profissionalismo do professor de balé, Alexandre Mendes, que trouxe valiosas lições desde quando tinha apenas oito anos. “As orientações dele são muito importantes e o Alexandre é definitivamente a pessoa que mais admiro”, complementa.

O carinho também é recíproco pelo professor que comemorou a conquista da aluna. “É muito difícil não se emocionar, quando você quer homenagear uma aluna do balé neste momento, que tem uma força de vontade, alma, disciplina em busca dos sonhos.

Com ela, pode cair chuva, frio, etc… ela não perde uma aula, muitas das vezes vindo quilômetros a pé, por esses anos”, comentou.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local