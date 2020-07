Badulaque Apresenta O Show ‘Decolar’ Hoje Na Série Crianças #EMCASACOMSESC

A série Crianças #EmCasaComSesc está no ar há dois meses e já trouxe nove atrações para uma audiência de mais de 29 mil visualizações. Hoje (25), a transmissão é com a dupla Badulaque, com o show Decolar. A apresentação começa ao meio-dia, no perfil do Sesc Ao Vivo no Instagram e no canal do Sesc São Paulo no YouTube .

Durante o show, as crianças são convidadas a refletir e questionar os temas das canções, enquanto a dupla, formada por Julia Pittier e Daniel Ayres, prepara figurinos, adereços e instrumentos inusitados para a próxima música. Daniel usa violão conectado a um oitavador, que adiciona um som de contrabaixo ao instrumento. A cada canção, Julia apresenta um instrumento de percussão diferente, muitas vezes conectado a uma bateria eletrônica, produzindo uma sonoridade preenchida e envolvente.

Badulaque é um duo de música infantil que traz um repertório autoral, com arranjos compostos a partir da utilização de instrumentos não convencionais, percussão corporal, sapateado, violão elétrico, piano e efeitos eletroacústicos. As letras das músicas focam na criatividade, na curiosidade e na inteligência da criança. Com a Palavra Cantada desde 2005, Julia e Daniel criaram diversas atividades musicais interativas que resultaram na coleção Brincadeiras Musicais da Palavra Cantada. DA série Crianças #EmCasaComSesc teve início no dia 23 de maio, e já contou com as apresentações de Palhaça Rubra, Fortuna, Ana Luísa Lacombe, Tiquequê, Marina Esteves, Cia Suno, Cristiano Gouveia, Pequeno Teatro do Mundo e Júlia Medeiros. Ela oferece, todos os sábados, ao meio-dia, uma atividade diferente, ao vivo, para que pais e filhos possam curtir juntos e em segurança nas suas casas. A programação é pensada para o público familiar em tempos de isolamento social por conta do novo coronavírus, que levou ao fechamento das unidades para evitar a disseminação da Covid-19.

