Bachiana Filarmônica Sesi-SP Realiza Live Emocionante Com Tema ‘A Magia Da Dança’

O maestro João Carlos Martins, à frente da Bachiana Filarmônica Sesi-SP, apresentaram ao público o concerto ‘A Magia da Dança’, na sexta-feira (07), as 19h30 pelo canal do Sesi no YouTube. Para quem ver ainda pode conferir no canal no YouTube: bit.ly/BachianaSesiMagiaDaDança. A live teve mais de 13.915 visualizações e mais de 1 milhão de curtidas em três dias da publicação. Fruto da parceria entre a Fundação Bachiana e o SESI-SP, a Bachiana Filarmônica SESI-SP conta com jovens talentos e músicos experientes e diversas idades, sob a direção artística do reconhecido mundialmente maestro João Carlos Martins. Mantida pelo SESI-SP, a orquestra representa ação relevante no apoio à música erudita e ao desenvolvimento de seus integrantes. Assim, ao mesmo tempo em que contribui para a formação de talentos e abre múltiplas oportunidades profissionais, leva a cultura da música erudita a milhares de brasileiros, apresentando-se em cidades do interior do Estado, periferias das grandes cidades e em renomados teatros, difundindo e valorizando a música clássica de alta qualidade técnica e artística.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

